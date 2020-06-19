Taksisine ateş ölçer aldı, ateşi olanı aracına almıyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Özcan Papatya taksisine ateş ölçer aldı. Görenlerin ilk başta silah zannettiği ateş ölçerle müşterilerinin ateşini ölçen Papatya, “Müşterilerimizi daha hijyenik ortamlarda taşımak istiyoruz” dedi.

Korona virüsle mücadelede geçilen “yeni normal” süreçte birçok iş kolu yeni normale göre düzenlemeler yaparken, taksicilerden de adım geldi. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde salgın riskinin devam etmesi nedeniyle önlemlerini gevşetmeyen bir taksi durağı, müşterilerine uyguladığı dezenfeksiyon işlemlerinin ardından ateş ölçer sistemine geçti. Bu doğrultuda aracında ateş ölçer cihazı bulunduran 50 yaşındaki taksici Özcan Papatya, müşterilerinin ilk olarak ateşini ölçmeye başladı. Papatya, ateşi yüksek çıkan müşterisini aracına almazken, vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun kaldı.

“Ateş ölçerin olması büyük fark”

Papatya’nın taksisine binen Merve Ürkmez, ateş ölçerle alınan önlemlerden memnun olduğunu dile getirdi. Ürkmez, “Bu süreçte ben sürekli taksiyi tercih ediyorum. Tek kişilik olduğu için koruma mesafesine de dikkat ediyoruz. Benim tercihim bu nedenle taksi. İhtiyaç halinde dolmuşlar da kullanılabilir. Ama takside ateş ölçme aleti ve dezenfektan cihazının olması büyük bir fark yaratıyor. Ateşimiz var mı yok mu diye sürekli önlem alınıyor. Ev hanımıyım. Çocuklarım var. O nedenle kalabalık yerlere girmemeye çalışıyorum. Sosyal mesafe ve maske kuralına sürekli uyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Salgın bize darbe vurdu”

Lüleburgaz’da taksilerde ateş ölçeri ilk kendisinin başlattığını söyleyen Özcan Papatya ise, salgınla mücadelede geçecek tahmini 2 yıllık süreçte bu uygulamalara alışılması gerektiğini belirtti. Hijyen önlemlerini üst seviyeye çıkardıklarını söyleyen Papatya, “Biz de müşterilerimizi daha hijyenik ortamlarda götürmek istiyoruz. Toplu taşıma araçları yerine taksileri tercih ederlerse bu pandemi sürecini daha kolay atlatırız. Pandemi bize çok darbe vurdu. Ama gerekli tedbirleri alırsak pandemiyi kısa sürede atlatırız. Bizler de, vatandaşlar da en kısa zamanda normale döneceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Papatya, müşterilerinin ateş ölçer uygulamasından memnun olduğunu belirterek, müşterilerinin ateşi çıkarsa aracına almayacağını söyledi. Papatya, ateşi çıkan müşterisini hızlı bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna yönlendireceğini belirtti.