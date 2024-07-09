Star yazarı Halime Kökce, Türkiye'deki işsizlik sorununa dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Dayısının Taksim'de işsizlik nedeniyle bağırarak tepki gösterdiğini belirten Kökce, esnafların ve üreticilerin çalışan bulmakta zorlandığını ifade etti. Kökce, göçmen işçilerin çalıştırılmasının bile ihbarlar nedeniyle engellendiğini söyledi. Yazısında, gençlerin masa başı işler istemesi nedeniyle tarlalarda ve sanayide çalışacak insan bulunamadığını vurgulayan Kökce, şunları kaydetti:

"Yazacaklarım gerçek; geçen gün dayım aradı, dedi ki; "Bak Halime, dayısı; medyaya düşersem şaşırma, Taksim'in ortasında kimse bu ülkede işsizlik var demesin diye bağırdım, bastım küfrü. Aylardır fırında her işi ben yapıyorum, tam birini buluyorum bir nefes alıyorum, biri ihbar ediyor, hop alıp götürüyorlar. Fırında çalışacak adam yok. Asgari ücret falan da değil ha, adam akıllı para veriyorum ama çalışacak adam bulamıyorum. Bir tek elin garibi göçmenler çalışıyor onları da illa biri ihbar ediyor. Sonra iş bana düşüyor. Hamuru ben yoğuracağım, ekmeği ben pişireceğim, tezgâhta ben duracağım."

Ne diyeceğimi bilemedim; "Haklısın, sonuna kadar haklısın dayı ama sen yine de Taksim'in ortasında bağırıp çağırıp küfretme" dedim.

Tarlalarda çalıştıracak insan bulamıyoruz, esnaf ağlıyor. Ayakkabı üreticilerine, tekstil atölyelerine gidin bakın, kimler çalışıyor. Hadi sığınmacıları, kaçak dediğimiz göçmenlerin hepsini. Yarın ne yapacağız? Çocuklarımız beyaz yakalı olmaya özenmiş bir kere. Herkes masa başı iş arıyor. Görmüyor muyuz bu akıl tutulmasının varacağı yeri. Avrupa'daki ırkçılığa mı özeniyoruz. Almanya'da Türklere yapılanı biz de burada Araplara, Afganlara mı yapalım?"

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