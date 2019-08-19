Taksimetre ücretlerine yeni düzenleme

Erzurum’da UKOME kararıyla taksimetre ücretlerine beş yıl aradan sonra ilk kez düzenlenme yapıldı.

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya, en son 2014 yılında yapılan taksimetre ücret düzenlemesinin beş yıl sonra yapıldığını ifade ederek, 3 TL’den başlayan açılış ücretinin 5.5 TL’ye, 1 kilometre ücretinin ise 4 TL’den 4.5 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Taksimetre ücretinin her 100 metrede 0.45 kuruş yazacağını belirten Başkan Karakaya, büyükşehirlerde uygulanan ve vatandaşların yoğun kullandığıkısa mesafe ücretlerinin ise 10 TL olarak belirlendiğini açıkladı.Başkan Karakaya, yeni düzenlemenin vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayacağını belirterek, uygulama ile taksici esnafın kısa mesafelerde artık sorun yaşamayacağını dile getirdi.

Yeni taksimetre ücretlerinin 20 Ağustos 2019 tarihi itibariyle uygulamaya başlayacağını dile getiren Başkan Karakaya, “5 yıl sonra ilk defa çok cüzi bir artışla taksimetre ücretleri yeniden düzenlendi. Hem halkımızın hem de esnafımızın mağdur olmaması için elimizden gelen çabayı ortaya koyuyoruz. Taksi kilometre ücreti 4 TL’den 4.5 TL’ye çıkarıldı. Fiyatları belirlerken halkımızın da esnafımızın da yanında olmaya gayret gösterdik. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı içerisinde taksi kullanmalarını, esnafımızın da artan maliyetler karşısında ayakta kalabilmelerini arzu ediyoruz” diye konuştu.