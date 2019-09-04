0553 313 94 23

Taksimetre ücretine zam istemeyen ticari taksi sahipleri: Araç başı 400 lira tahsil edecekler

Ankara Taksiciler Odası'nın taksimetre ücretlerine zam yapma teklifini yeniakit.com.tr'ye değerlendiren ticari taksi sahipleri, zam istemediklerini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Yapılacak zam sonrasında oda, taksimetredeki teknik işlem için araç başı dört yüz lira tahsil edecek. Bu rakamı 8 bin araç ile çarptığımızda zam isteme sebebi zaten ortaya çıkıyor."

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:11

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Ankara Taksiciler Odası'nın taksimetre ücretinde zam yapma isteğine plaka sahiplerinden destek gelmedi.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan ticari araç sahipleri zam talebinin Ankara Taksiciler Odası'nın menfaatine ilişkin bir istek olduğunu şöyle anlattı:

"Ankara'da 8 bine yakın ticari araç var. Oda, yapılan taksimetre ücreti değişikliğindeki teknik işlem için araç başı dört yüz lira tahsil ediyor. Dört yüz lirayı 8 bin taksi ile çarptığımızda odanın kazanacağı para ortaya çıkıyor. Taksi sahiplerinin büyük çoğunluğu zam istemiyor çünkü zam yapıldığında işlerimiz düşüyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 20:11
  1. Ankara Taksiciler Odası
  2. ticari taksi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?
    1. AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman?..
    2. ABD'den İran Devrim Muhafızları..
    3. Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı..
    4. Sultangazi’de aracın yolunu kesip..
    5. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
    6. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da..
    7. DGS 2019 üniversite kayıtları ne zaman..
    8. Afyonkarahisar’da devrilen tır trafiği..
    9. Kaybolan eski İspanyol kayakçı ölü..
    10. DÜZELTME - "Muğla'da motosikletler..
    11. Güney Afrika'daki şiddete, gözü yaşlı..
    12. Kazada ölen motosiklet sürücüsü 6 saat..
    13. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    14. Uykusuzlukla savaşan içecek tarifi
    15. Domates turşusu tarifi | Domates..
    16. Antalyaspor'un bilet geliri Emine..
    17. İmamoğlu 'devleti ortadan kaldırmak'..
    18. Taksimetre ücretine zam istemeyen..
    19. Kan basıncını çarkıfelek çayı ile..
    20. GÜNCELLEME - Hindistan'da havai fişek..
    21. Aksaray’da silah operasyonu: 1 gözaltı
    22. MKE Ankaragücü'nde, Yeni Malatyaspor..
    23. "Ya oğlum ya ölüm"
    24. Eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanan..
    25. Dicle Elektrik, Batman Belediyesi’ni..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD Başkanı..
    27. 14 Ekim Dünya Standardlar Günü ve TSE..
    28. Senegal'deki Katolik Fransız okulundan..
    29. Yaşar Yıldırım: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu..
    30. Bursaspor'da imza töreni
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!