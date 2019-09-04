Taksimetre ücretine zam istemeyen ticari taksi sahipleri: Araç başı 400 lira tahsil edecekler
Ankara Taksiciler Odası'nın taksimetre ücretlerine zam yapma teklifini yeniakit.com.tr'ye değerlendiren ticari taksi sahipleri, zam istemediklerini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Yapılacak zam sonrasında oda, taksimetredeki teknik işlem için araç başı dört yüz lira tahsil edecek. Bu rakamı 8 bin araç ile çarptığımızda zam isteme sebebi zaten ortaya çıkıyor."04 Eylül 2019 Çarşamba 20:11
Taha Emre Özdemir Ankara
Ankara Taksiciler Odası'nın taksimetre ücretinde zam yapma isteğine plaka sahiplerinden destek gelmedi.
Yeniakit.com.tr'ye konuşan ticari araç sahipleri zam talebinin Ankara Taksiciler Odası'nın menfaatine ilişkin bir istek olduğunu şöyle anlattı:
"Ankara'da 8 bine yakın ticari araç var. Oda, yapılan taksimetre ücreti değişikliğindeki teknik işlem için araç başı dört yüz lira tahsil ediyor. Dört yüz lirayı 8 bin taksi ile çarptığımızda odanın kazanacağı para ortaya çıkıyor. Taksi sahiplerinin büyük çoğunluğu zam istemiyor çünkü zam yapıldığında işlerimiz düşüyor."
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