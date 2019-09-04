Taksimetre ücretine zam istemeyen ticari taksi sahipleri: Araç başı 400 lira tahsil edecekler

Taha Emre Özdemir Ankara

Ankara Taksiciler Odası'nın taksimetre ücretinde zam yapma isteğine plaka sahiplerinden destek gelmedi.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan ticari araç sahipleri zam talebinin Ankara Taksiciler Odası'nın menfaatine ilişkin bir istek olduğunu şöyle anlattı:

"Ankara'da 8 bine yakın ticari araç var. Oda, yapılan taksimetre ücreti değişikliğindeki teknik işlem için araç başı dört yüz lira tahsil ediyor. Dört yüz lirayı 8 bin taksi ile çarptığımızda odanın kazanacağı para ortaya çıkıyor. Taksi sahiplerinin büyük çoğunluğu zam istemiyor çünkü zam yapıldığında işlerimiz düşüyor."