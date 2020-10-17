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Aktüel Taksim'de turistlere yönelik drone destekli Kovid-19 denetimi
Aktüel

Taksim'de turistlere yönelik drone destekli Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:20:03 -
Taksim'de turistlere yönelik drone destekli Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Taksim'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında turistlere yönelik denetim yaptı.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği (İHA Büro) ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.  

Polisler, maske takmayan turistlerden ve bazı vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.  

İHA Büro ekipleri de uçurdukları İHA'dan maske takılması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için Türkçe ve İngilizce anonslar yaptı.


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