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Taksim'de akılalmaz olay! Art arda atladılar

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir otelde akılalmaz bir olay yaşandı. Otelde kalan İran uyruklu Alman vatandaşı iki kişi, art arda camdan aşağı atladı. Meydana gelen olayda 1 turist öldü, diğeri ise yaralandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 23:20
Taksim'de akılalmaz olay! Art arda atladılar

Taksim'de bir otelde kalan İran uyruklu Alman vatandaşı iki kişi, 8'inci kattaki odalarından aşağı atladı. Atlamadan önce odada tartıştıkları iddia edilen turistlerden Dr. Tatai adlı erkek hayatını kaybederken, Nasım Mahal adlı kadın ağır yaralandı.

Olay, Taksim Meydanı'ndaki bir otelin 8'inci katında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nasım Mahal (29) adındaki kadın ile Dr. Tatai (27) adlı erkek, kaldıkları odada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Mahal, pencereyi açtıktan sonra, kendini aşağı bıraktı. Arkadaşının atladığını gören, Dr. Tatai de arkasından aşağı atladı. İki arkadaş, peş peşe, otelin arka tarafındaki boşluğa düştü. Dr. Tatai olay yerinde hayatını kaybederken, Nasım Mahal, ağır şekilde yaralandı.

Yaralı olan şahsın hayati tehlikesi bulunuyor

Otel çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nasım Mahal, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mahal'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Dr. Tatai'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otele, dün gece giriş yaptıkları belirlenen Nasım Mahal ile Dr. Tatai'nin İran uyruklu Alman vatandaşı oldukları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 23:20
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