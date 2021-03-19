Taksim Trio grubu kimdir? Taksim Trio üye isimleri

Taksim Trio, 2007 yılında üç isim tarafından oluşturulan bir müzik grubudur. Klarnet, kanun ve bağlama ile şarkılarını icra eden Taksim Trio grubu 2007 senesinden bu zamana kadar toplamda üç albüm çıkarttı.

Taksim Trio, "Taksim Trio" adlı albümlerini 1 Ekim 2007 tarihinde çıkarttı. Daha sonrasında müzik çalışmalarına ara veren Taksim Trio, 2012 yılında yeniden başladı. 11 Nisan 2013 tarihinde "Taksim Trio 2" isimli albümlerini çıkarttılar. Son olarak 23 Eylül 2016 tarihinde "Ahi" adlı albümleri ile müzik severlerle buluştular.

Taksim Trio grubu üyeleri kimler?

Taksim Trio, Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek tarafından oluşturuldu. Grup üyelerinden Hüsnü Şenlendirici - Klarnet, Aytaç Doğan - Kanun, İsmail Tunçbilek - Bağlama çalmaktadır.

İsmail Tunçbilek kimdir?

İsmail Tunçbilek, 20 Ağustos 1977 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Müziğe 10 yaşında babasının gece gazinodan gelirken yanında getirmiş olduğu bir cura bağlama ile oyun oynayarak başladı. Babasının da müzisyen olması(Sabri Tunçbilek) onun müzikte çok farklı yönlerde gelişmesine yardımcı oldu. İlk öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Thm Korosu ile çalışmalarda bulundu. 13 yaşına kadar Trt Thm repertuarının %90'nını bitirdi. Babası kendisine çeşitli yollar göstererek ona Klasik Türk Müziği notaları, saz semaileri, peşrevler, longalar ve klarnet metotları çaldırmaya başladı.

13 yaşında üniversitelerarası THM (Türk Halk Müziği) yarışmalarında solo saz dalında birincilikler aldı. Bağlama dersleri verdi. 14 yaşında Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında Yücel Paşmakçı ve İTÜ öğretim üyelerinin denetiminde yapılan öğretim üyeliği sınavlarını birincilikle kazandı ve öğretim üyesi oldu. Tek amacı onu İTÜ’den şahsi çıkarlar nedeni ile uzaklaştıran öğretim üyelerine bir ders vermekti.

Hüsnü Şenlendirici kimdir?

12 Temmuz 1976'da dünyaya gelen Hüsnü Şenlendirici, 44 yaşındadır. Roman asıllı ünlü müzisyen, İzmir Bergama'da doğmuştur. 2000 yılında çıkardığı ilk albümünden bu yana Türk müzik piyasasının önde gelen isimlerinden birisi olmuştur. Hüsnü Şenlendirici, müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlar. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkar. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girmiş ve 4 yıl sonra okuldan ayrılır.