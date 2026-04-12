Cindoruk’u iyi bilmezdik! “İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı”

92 yaşında ölen Cindoruk’un demokraside açtığı tahribatın tanıklarından araştırmacı-yazar İsmail Nacar da Sükan’ın haklılığını vurguladı. Nacar, Cindoruk’la ilgili Akit’e şu açıklamalarda bulundu:

‘Bilindiği gibi avukat olan Hüsamettin Cindoruk, 28 Şubatçıların hukuk tanımayan operasyonlarına yasal ve anayasal elbiseler giydiren sözde sivil bir politikacıydı. Refahyol hükûmetini tasfiye etmek için kurduğu ‘Demokratik Türkiye Partisi’ örneği, bunlardan birisidir. İslâm tefekküründen rahatsız olan bu adamın Güven Erkaya ve Çevik Bir'le olan ilişkilerini yakından bilirim. Demokrat Parti geleneğinden geldiğini söylese de aslında İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı. Bir dönemin ‘Zehir Hafiye’si ve eski İçişleri Bakanı Faruk Sükan, Cindoruk’u bana böyle tarif etmişti. Takip ettiğim kadarıyla bugün de zihniyetinde bir değişiklik yoktu.

Örneğin Cindoruk da mevcut iktidar konusunda ABD ve İsrail lobisinden veya FETÖ’cü eski askerler ile bazı laikçi Kemalist çevrelerden farklı düşünmezdi. Yani Erdoğan ve Bahçeli'den rahatsızdı. Ne diyeyim, ‘Toprağı bol olsun’.