Cindoruk'u iyi bilmezdik! "İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı"
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’nin akıl hocalarından Hüsamettin Cindoruk, günahlarıyla gitti. 28 Şubat darbesinde önemli rolü bulunan, vesayetin yanında yer alan Cindoruk’un İttihatçı Celal Bayar ekolüne sıkı sıkıya bağlı olduğu ifade ediliyordu. Merhum İçişleri Bakanı Faruk Sükan, Cindoruk’un bu yönüne vurgu yapıyordu.

92 yaşında ölen Cindoruk’un demokraside açtığı tahribatın tanıklarından araştırmacı-yazar İsmail Nacar da Sükan’ın haklılığını vurguladı. Nacar, Cindoruk’la ilgili Akit’e şu açıklamalarda bulundu:

Bilindiği gibi avukat olan Hüsamettin Cindoruk, 28 Şubatçıların hukuk tanımayan operasyonlarına yasal ve anayasal elbiseler giydiren sözde sivil bir politikacıydı. Refahyol hükûmetini tasfiye etmek için kurduğu ‘Demokratik Türkiye Partisi’ örneği, bunlardan birisidir. İslâm tefekküründen rahatsız olan bu adamın Güven Erkaya ve Çevik Bir'le olan ilişkilerini yakından bilirim. Demokrat Parti geleneğinden geldiğini söylese de aslında İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı. Bir dönemin ‘Zehir Hafiye’si ve eski İçişleri Bakanı Faruk Sükan, Cindoruk’u bana böyle tarif etmişti. Takip ettiğim kadarıyla bugün de zihniyetinde bir değişiklik yoktu.

Örneğin Cindoruk da mevcut iktidar konusunda ABD ve İsrail lobisinden veya FETÖ’cü eski askerler ile bazı laikçi Kemalist çevrelerden farklı düşünmezdi. Yani Erdoğan ve Bahçeli'den rahatsızdı. Ne diyeyim, ‘Toprağı bol olsun’.

Yorumlar

neden inançsızların mütemediyen ve ısrarla cenaze namazları kıldırılıyor

bu eylem inönü’nün “karıştır, katıştır, barıştır” teorisidir. yani ne okursanız olun hepiniz bu ülkenin insanısınız, aynısınız, din farkı da neymiş, haydi sarılın barışın’dır” bunun daha da genelleşmiş hali ‘evrensel hümanizm’dir, halbuki Allah inanlarla inanmayanları kesin bir biçimde birbirlerinden ayırmıştır.

Abdullah Biri

Ah o zamanki gazeteler şimdiki adı medya hiç böyle bir acıklamalar yazmadılar. Hanibir zamanlar bir sürü gazeteler varya yazar ve sahiolerini bu cüns lerle birlikte ahireti unutup şimdi ahirette bir araya gelip heaab vakti.
