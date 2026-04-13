Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz mesajı: Düşman ölümcül girdaba hapsolur

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm trafiğin tam kontrol altında olduğunu vurgulayarak ABD'nin olası hamlelerine karşı sert bir uyarı yayınladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan ve bir insansız hava aracının (İHA) bölgede gerçekleştirdiği keşif görüntülerini içeren açıklamada, bölgedeki askeri hareketliliğe dikkat çekildi. Yapılan paylaşımda, "Tüm trafik silahlı kuvvetlerin kontrolü altında. Yapılacak herhangi bir yanlış hamle, düşmanı Hürmüz Boğazı’nda ölümcül bir girdaba hapsedecek" ifadelerine yer verildi.

İran'dan gelen bu rest, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetiminin nükleer programına yönelik iddiaları ve ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemilere abluka uygulayacağını duyurmasının ardından geldi. Bölgedeki askeri gerilimin tırmanması, küresel enerji trafiğinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki diplomatik ve askeri baskıyı artırıyor.

