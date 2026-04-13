Yemen’den kritik rest: "İran’a saldırı olursa operasyonlara katılacağız"

Bakanlık, Pazar günü yaptığı resmi açıklamada, ABD ve İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik olası yeni saldırıları karşısında Yemen'in sessiz kalmayacağını belirtti. Yapılan uyarıda, saldırıların sürmesi halinde Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin askeri operasyonlara "kademeli ve etkili" bir şekilde katılacağı ifade edildi.

Açıklamada öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Müzakere Zaferi: İran heyetinin masadaki duruşunun "cihad ve direniş ekseni" için bir zafer olduğu savunuldu.

Küresel Ekonomi Uyarısı: ABD'nin denizlerdeki tırmanışının; tedarik zincirleri, enerji fiyatları ve küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkiler yaratacağı hatırlatıldı.

Cephelerin Birliği: "Cephelerin birliği" denklemini bozmaya yönelik baskıların başarısız olduğu, Washington'un sahada kazanamadığını masada dayatmaya çalıştığı öne sürüldü.

Trump’ın deniz stratejisine eleştiri

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın çatışmaları açık denizlere taşıma ve Hürmüz Boğazı üzerinden baskı kurma söylemlerine de değinildi. Ensarullah yönetimi, bu stratejinin daha önceki askeri seçeneklerin başarısızlığının bir itirafı olduğunu savundu.

Süreç nasıl gelişti?

Yemen yönetimi, daha önce de Kızıldeniz ve çevresindeki askeri varlığını hissettirmiş, İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki stratejik noktaları hedef alan operasyonlar düzenlediğini duyurmuştu. Son açıklama, bölgedeki 12 günlük "kırılgan ateşkes" sürecinin ardından tansiyonun tekrar yükseldiği bir döneme denk geldi.