Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı

Sosyal Medya
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Uzun yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde doktorluk yapan Mehmet Özen, mesleki kariyerini Türkiye’de sürdürme kararı almasının ardındaki çarpıcı gerçekleri ilk kez paylaştı. Bir hastanın EKG sonuçları üzerinden yaşadığı diyalog, Özen’in hem Amerikan sağlık sistemindeki liyakatı sorgulamasına hem de aidiyet duygusunu yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Doktor Mehmet Özen, Amerika’da çalıştığı dönemde bir hastanın EKG’sindeki anormallikleri fark ederek durumu oradaki anestezi asistanına bildirdiğini anlattı. Ancak asistanın durumu kavrayamaması üzerine kıdemli doktora başvurduğunu belirten Özen, aynı tepkisizlikle orada da karşılaştı. "Baktım o da anlamıyor. Dedim ki; 'Ben bunlardan daha iyiyim ya, bunlar hiçbir şey anlamıyor!'" sözleriyle o anki şaşkınlığını dile getirdi.

 

"3. sınıf vatandaş muamelesi canıma tak etti"

Mesleki yeterliliğinin Batılı meslektaşlarından çok daha üstün olduğunu fark eden Özen, asıl kırılma noktasının ise toplumsal statü olduğunu vurguladı. Yıllar geçse de Amerika’da her zaman "3. sınıf vatandaş" olarak görüldüğünü ve bu algının asla değişmeyeceğini anladığını belirten tecrübeli doktor, dışlandığı bir düzende kalmanın anlamsız olduğuna karar verdi.

 

"Kendi ülkeme hizmet etmek için döndüm"

Başka bir bayrak altında, değer görmediği bir toplumda hizmet vermek yerine kendi köklerine dönmeyi tercih eden Mehmet Özen, Türkiye'ye dönüş kararını "Niye onlara hizmet vereyim? Ben de geri döndüm, artık kendi ülkeme hizmet veriyorum" sözleriyle özetledi. Özen'in bu açıklamaları, özellikle yurt dışındaki Türk hekimleri arasında geniş yankı uyandırdı.

