Korku dolu anlar! Taşan baraj suları köyü sardı

Sivas’ta taşan baraj suları, Yapalı köyünde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yapalı köyünde Hamit Üner'e ait bir buzağı, ahırdan kaçarak gözden kayboldu. Buzağının peşine düşen Üner ve köylüler, hayvanı yakalamak için yoğun çaba sarf etti. Hızla koşan buzağı, taşıp suları köye ulaşan Yapalı Barajı'na düştü. Buzağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu. Yetkililerden yardım isteyen köy halkı ise su seviyesinin yükseldiğini belirterek, suyun köy yerleşimine kadar yaklaştığını ifade etti.

Sular içinde telef oldu

Köyde yaşayan Ömer Üner, buzağın suya düşerek telef olduğunu söyleyerek, "Bizim ineklerimiz suyun ortasında kaldı. Bize yardımcı olun. Bütün malımız suyun içinde kaldı. Bir buzağımız suyun içine düşerek öldü. Çıkartmaya çalıştık ama çıkartamadık" dedi.