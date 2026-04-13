Polemik üstadı Okan Buruk'tan şaşırtan hamle: Galatasaray'ın şampiyonluk formülü: Okan Buruk'un planları tamam
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Her takımla polemiğe girerek polemik üstadı olan Okan Buruk'tan şaşırtan bir karar geldi.

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik haftalara girilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk radikal kararlarla yeni bir dönemi başlattı. Kocaeli beraberliği sonrası izinleri rafa kaldıran tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe derbisine kadar Kemerburgaz Tesisleri’ni adeta bir 'şampiyonluk kampına' dönüştürüyor. Dış dünyaya kapılarını tamamen kapatan sarı-kırmızılılarda hedef; polemiklerden uzak, sadece saha içine odaklanmış ve aile içi bağları güçlendirilmiş bir motivasyonla zafere yürümek.

Galatasaray'da kritik haftalara girilirken Kemerburgaz’da "olağanüstü hal" ilan edildi. Kocaeli beraberliği sonrası radikal kararlar alan teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk yolunda hata payını sıfıra indirmek için kolları sıvadı.

Normal şartlarda Salı gününü izinli geçirmesi beklenen futbolculara kötü haber geldi. Kocaeli maçındaki puan kaybının ardından Okan Buruk’un izni iptal etmesi ve takımı tesislerde toplaması bekleniyor.

Buruk, sadece izinleri kaldırmakla kalmadı; Fenerbahçe derbisi bitene kadar tüm takıma tam gün mesai yazdı. Artık oyuncular günün büyük bir bölümünü Kemerburgaz tesislerinde bir arada geçirecek.

Şampiyonluk konsantrasyonunu bozmamak adına Kemerburgaz Tesisleri adeta bir "kale" haline getirilecek. Tesislerin kapıları dış dünyaya kapatılacak. Takım içindeki tüm sorunlar, dışarıya sızdırılmadan "aile içinde" masaya yatırılıp çözüme kavuşturulacak. Takımın sadece antrenmanlarda değil, yemek ve dinlenme saatlerinde de bir arada olması sağlanarak aidiyet duygusu pekiştirilecek.

Okan Buruk, şampiyonluk yolundaki psikolojik savaşta da strateji değişikliğine gidiyor. Tecrübeli teknik adam, bundan sonraki süreçte rakipler veya diğer camialar hakkında polemiğe girmekten kaçınacak.

Buruk, tamamen kendi takımına ve oyuncularına odaklanacak. Yapacağı tüm konuşmalar, camiayı kenetlemeye ve futbolcularını mental olarak zirveye taşımaya yönelik motive edici içeriklerden oluşacak.

