CHP, CHP’lileri soyuyor: İzmir CHP’de isyan var! Özgür Özel’e sert tepki!

İzmir’de yaşanan konut skandalı, bizzat CHP’li seçmenlerin kendi partileri tarafından nasıl mağdur edildiğini gözler önüne serdi. Yarım kalan inşaatların önünde toplanan vatandaşlar, yıllardır biriktirdikleri paraların ve kurdukları hayallerin ellerinden alındığını haykırıyor.

Videoda isyanını dile getiren bir mağdurun şu sözleri, yaşanan tablonun vehametini özetliyor:

"Bütün hayallerimizi, umutlarımızı ve paralarımızı çaldılar!"

Özgür Özel "Darbe" diyor, millet "Dolandırıldık" diyor

İzmir sokaklarında vatandaşın parası buharlaşırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in her fırsatta "demokrasimize darbe vuruluyor", "milletin iradesine çöküyorlar" şeklindeki hamaset dolu açıklamaları mağdurları daha da öfkelendiriyor. Kendi belediyelerinin yönetimindeki kooperatiflerde vatandaşın mağdur edilmesine sessiz kalan ÖZGÜR ÖZEL yönetiminin, halkın somut sorunlarını "siyasi söylemlerle" örtbas etmeye çalışması tepki çekiyor.

Mağdur vatandaşların sorduğu sorular net:

Halkın parası nereye gitti?

CHP ’li belediyeler bu kooperatiflerin arkasında dururken neden şimdi sorumluluk almıyor?

'li belediyeler bu kooperatiflerin arkasında dururken neden şimdi sorumluluk almıyor? Milletin iradesinden bahsedenler, o iradeyi gösteren vatandaşın cebindeki paranın çalınmasına neden göz yumuyor?

İzmir'de güven iyice sarsıldı

Yıllardır CHP’nin kalesi olarak görülen İzmir’de, bizzat partililerin "soyulduk" diyerek sokağa dökülmesi, yerel yönetimdeki zafiyeti bir kez daha kanıtladı. Projelerin tamamlanmaması ve toplanan paraların akıbetinin bilinmemesi, İzmir’de sadece binaların değil, CHP’ye olan güvenin de çöktüğünü gösteriyor.

Öte yandan, CHP Genel Merkezi’nin bu "içeriden soygun" iddialarına karşı hala somut bir adım atmaması ve mağdurların sesini duymamakta direnmesi, partinin halktan ne kadar kopuk bir noktaya savrulduğunun en açık kanıtı olarak değerlendiriliyor.