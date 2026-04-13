Trump, Papa'ya saldırdı!

Donald Trump, İran Savaşı’na ilişkin açıklamaları nedeniyle Papa 14. Leo’yu hedef aldı. Trump, “İran’ın nükleer silaha sahip olmasıyla sorunu olmayan Papa istemiyorum” dedi. İran Savaşı'nda barış umutları azalırken ABD Başkanı Donald Trump ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo arasındaki gerilim de tırmanıyor.

Trump, son günlerde savaş karşıtı söylemlerini artırıp barış çağrısı yapan Papa'ya tepki gösterdi.

Miami'de bir UFC (Ultimate Fighting Championship) karma dövüş müsabakasını izledikten sonra Beyaz Saray'a dönüşünde gazetecilere açıklama yapan Trump "Papa'yı sevmiyoruz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla bir sorunu olmayan ya da ABD'nin Venezuela'ya saldırmasına karşı olan bir Papa istemiyorum. Zaten Papa Leo'yu da çok sevmem. Aşırı liberal bir insan." ifadelerini kullandı.

"Suç konusunda zayıf, dış politikada berbat, kardeşini ondan daha fazla seviyorum" diyen ABD Başkanı, "Ben Beyaz Saray'da olmasaydım, o Papa olamazdı" iddiasını da ortaya attı.

KENDİNİ HAZRETİ İSA'YA BENZETTİ

Donald Trump bu açıklamasını sosyal medya hesabından da tekrarladıktan bir süre sonra ise kendini Hz. İsa olarak tasvir ettiği bir görsel paylaştı. Yapay zeka aracılığıyla oluşturulan görselde arkasında Amerikan askerleri, savaş uçakları, ABD bayrağı ve kendisine dua eden insanların bulunduğu Trump bir hastaya "şifa verirken" gösteriliyor. ABD Başkanı daha önce de kendini Papa olarak gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı.

"SAVAŞ ARTIK BİTSİN"

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, dünkü vaazında "kendine ve paraya taptığın yetti, güç gösterisi yetti, savaş yetti" diyerek Trump'ın saldırılarını kınamıştı.

Papa daha önce de "Bu durum dünyada daha fazla nefreti körüklüyor. Öyleyse masaya geri dönelim, konuşalım, barışçıl bir şekilde çözümler arayalım ve özellikle masum çocukları, yaşlıları, hastaları ve bu devam eden savaşın kurbanı olmuş veya olacak birçok insanı hatırlayalım. Sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu, aynı zamanda insanlığın yapabileceği nefretin, bölünmenin, yıkımın bir işareti olduğunu hatırlatmak isterim." demişti.