Herkes araştırıyor! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı yaklaşırken tatilin süresi merak konusu oldu. Bayramın hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle, idari izin kararı alınması halinde tatilin 9 güne uzaması bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre, yılın ikinci büyük bayramı olan Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Milyonlarca çalışanın gözü ise bayram tatilinin süresine çevrildi.
Takvime göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.
Gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:
Arife: 26 Mayıs 2026 Salı (yarım gün)
1.Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2.Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3.Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4.Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Bayramın hafta ortasına denk gelmesi, tatilin uzatılması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Özellikle pazartesi ve salı günlerinin idari izin kapsamına alınması durumunda, hafta sonlarıyla birlikte toplam tatil süresinin 9 güne çıkabileceği değerlendiriliyor.
Resmi tatil süresine ilişkin nihai kararın ise ilerleyen dönemde hükümet tarafından açıklanması bekleniyor.