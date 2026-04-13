Gündem Karahasanoğlu’ndan Saadet Partisi’ne 1974 göndermesi: "Mecburiyet mi, tercih mi?"
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Akit TV’de yayınlanan "Kırmızı Masa" programında eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun açıklamalarından yola çıkarak dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. Karahasanoğlu, 1974 yılındaki CHP-MSP koalisyonu ile günümüzdeki CHP-SAADET iş birliğini kıyaslayarak çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Yazısında, 1974 yılında kurulan CHP-MSP hükümetinin siyasi bir deha ve zorunluluk sonucu ortaya çıktığını belirten Karahasanoğlu, o dönem Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Süleyman Demirel’in MSP’yi yok etmek adına hükümet kurmaktan kaçtığını hatırlattı. Karahasanoğlu, bugünkü durumu ise şu sözlerle eleştirdi:

"1974 bir mecburiyetti, bugünkü bir tercih"

"1974 yılındaki CHP-MSP koalisyonu bir mecburiyetti. MSP’nin ilk tercihi AP idi ancak Demirel onları buna mecbur bıraktı. Bugün ise kimse SAADET'i CHP’nin yanına itmiyor. Aksine AK PARTİ’nin 'birlikte hareket edelim' çağrılarına rağmen kendi rızalarıyla bu yolu seçtiler."

Of’lu hoca ve şapka meselesi

Karahasanoğlu, İsmail Müftüoğlu’nun programda anlattığı "Of’lu Hoca ve Mustafa Kemal" arasındaki şapka diyaloğuna da değindi. Hocanın, zorla takılan şapka ile kendi rızasıyla takılan şapka arasındaki "hüküm farkı"na dair verdiği cevabı bugünkü siyasi tabloya uyarlayan yazar, SAADET yönetiminin "kendi rızasıyla fötr şapka takma" örneğindeki gibi bir tercihte bulunduğunu savundu.

Erbakan’ın hayalleri CHP ile gerçekleşir mi?

Yazının son bölümünde, merhum Necmettin Erbakan’ın henüz tam anlamıyla hayata geçmemiş vizyon projelerine dikkat çekildi. Müftüoğlu’nun programda sıraladığı şu başlıklar öne çıktı:

  • İSLAM NATO’su
  • İslam Ortak Pazarı
  • D-8’in aktif hale getirilmesi
  • Ortak İslam parası

Karahasanoğlu, bu hedeflerin AK PARTİ iktidarında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederken, SAADET tabanına şu soruyu yöneltti: "CHP ile kurduğunuz ittifakta İslam NATO’sunu gerçekleştireceğinizi söyleyecek bir tane yönetici var mıdır?"

Müftüoğlu'nun "dik duruş" hatırlatması

Karahasanoğlu ayrıca, İsmail Müftüoğlu’nun 1974 yılında Ecevit’in başbakan olduğu bir hükümette bakanlık teklifini "inancı ve ilkeleri gereği" reddetmesini, günümüz siyasetçileri için bir "dik duruş" örneği ve ibret vesilesi olarak nitelendirdi.

Ali Karahasanoğlu'ndan Ahmet Taşgetiren'e sert FETÖ tepkisi: "Bırak bu tilkiliği"
Karahasanoğlu'ndan "Balo salonu" çıkışı: Asıl katliamları yargılayacak hakim var mı?
Karahasanoğlu'ndan sert uyarı: " İsrail orada, İstanbul'da ne işiniz var?"
Cumartesi Anneleri, İmamoğlu ve Cindoruk maskeli baloda
Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Türkiye siyasetindeki çelişkileri ve "kent uzlaşısı" adı altındaki ittifakları se..
Murat Ülker'in 'savaş yayılacak mı' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! 'Çok şükür mahcup olmadım'
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, CEO Council Buluşması’ndaki söyleşisinde küresel savaş ihtimallerine dair dikkat çeken bir ..
CHP'li başkanlar boşuna 3'er 4'er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yılında Manisa'da Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile beraber hunharca mesir macunu dağıttığı gör..
