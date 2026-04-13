Karahasanoğlu’ndan Saadet Partisi’ne 1974 göndermesi: "Mecburiyet mi, tercih mi?"

Yazısında, 1974 yılında kurulan CHP-MSP hükümetinin siyasi bir deha ve zorunluluk sonucu ortaya çıktığını belirten Karahasanoğlu, o dönem Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Süleyman Demirel’in MSP’yi yok etmek adına hükümet kurmaktan kaçtığını hatırlattı. Karahasanoğlu, bugünkü durumu ise şu sözlerle eleştirdi:

"1974 bir mecburiyetti, bugünkü bir tercih"

"1974 yılındaki CHP-MSP koalisyonu bir mecburiyetti. MSP’nin ilk tercihi AP idi ancak Demirel onları buna mecbur bıraktı. Bugün ise kimse SAADET'i CHP’nin yanına itmiyor. Aksine AK PARTİ’nin 'birlikte hareket edelim' çağrılarına rağmen kendi rızalarıyla bu yolu seçtiler."

Of’lu hoca ve şapka meselesi

Karahasanoğlu, İsmail Müftüoğlu’nun programda anlattığı "Of’lu Hoca ve Mustafa Kemal" arasındaki şapka diyaloğuna da değindi. Hocanın, zorla takılan şapka ile kendi rızasıyla takılan şapka arasındaki "hüküm farkı"na dair verdiği cevabı bugünkü siyasi tabloya uyarlayan yazar, SAADET yönetiminin "kendi rızasıyla fötr şapka takma" örneğindeki gibi bir tercihte bulunduğunu savundu.

Erbakan’ın hayalleri CHP ile gerçekleşir mi?

Yazının son bölümünde, merhum Necmettin Erbakan’ın henüz tam anlamıyla hayata geçmemiş vizyon projelerine dikkat çekildi. Müftüoğlu’nun programda sıraladığı şu başlıklar öne çıktı:

İSLAM NATO’su

İslam Ortak Pazarı

D-8’in aktif hale getirilmesi

Ortak İslam parası

Karahasanoğlu, bu hedeflerin AK PARTİ iktidarında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederken, SAADET tabanına şu soruyu yöneltti: "CHP ile kurduğunuz ittifakta İslam NATO’sunu gerçekleştireceğinizi söyleyecek bir tane yönetici var mıdır?"

Müftüoğlu'nun "dik duruş" hatırlatması

Karahasanoğlu ayrıca, İsmail Müftüoğlu’nun 1974 yılında Ecevit’in başbakan olduğu bir hükümette bakanlık teklifini "inancı ve ilkeleri gereği" reddetmesini, günümüz siyasetçileri için bir "dik duruş" örneği ve ibret vesilesi olarak nitelendirdi.

