1,1 tonluk dev kurbanlık Paşa, 500 bin liraya satışa çıktı

Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Bursa’da da hazırlıklar başladı. Besiciler kurbanlıklarını görücüye çıkarırken Kestel ilçesindeki çiftliğinde kurbanlık satan besici Muharrem Aktaş da ‘Paşa’ adını verdiği 2 yaşındaki 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki boğasını satışa çıkardı.

Paşa’ya 500 bin lira fiyat biçen Muharrem Aktaş, çiftlikteki diğer kurbanlıklar gibi Paşa’yı da bayrama hazırladıklarını söyledi.

Baskül fiyatını düşük tuttuklarına dikkat çekip, alıcıları beklediklerini belirten Aktaş, “Paşa’mız şu anda ortalama 1 ton 100 kilo. Paşa’mıza şu anda 500 bin TL değer biçiyoruz. Şu anda her yerde 510 TL baskül fiyatı açıklanmış, biz bu baskül fiyatlarına uymuyoruz. Biz 460 TL’den baskül fiyatını veriyoruz. Almak isteyen tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Paşa neredeyse 1 araba fiyatı tutuyor. Alıcısına hayırlı olsun” dedi.

EN UCUZU 230 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Kurbanlıkların, Kars ve Ardahan'dan geldiğini, çiftliğinde her keseye uygun büyükbaş bulunduğunu da söyleyen Muharrem Aktaş, “Şu anda 200 civarında büyükbaş hayvanımız var. Bunların arasında en ucuzu 230 bin lira. En pahalı olanı da 1 ton ağırlığında olan ve 'Paşa' adını verdiğimiz boğa. Fiyatı 500 bin lira. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Müşterilerimiz çok memnunlar. Her sene olduğu gibi ramazan ayından başlıyoruz. Kurbana 40 gün kala tesisimiz kapanıyor. Müşterilerimizin yoğun taleplerinden dolayı yoğunluğumuz var” diye konuştu.