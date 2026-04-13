Oda TV'de Mehmet Şimşek üzerinden kirli provokasyon: Ismarlama tarihle suikast iması! Fatih Altaylı yöntemini devraldılar

Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Oda TV'de Mehmet Şimşek üzerinden kirli provokasyon: Ismarlama tarihle suikast iması! Fatih Altaylı yöntemini devraldılar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde attığı rasyonel adımları ve tasarruf tedbirlerini hedef alan Oda TV, gazetecilik etiğini bir kenara bırakarak skandal bir habere imza attı. Osmanlı tarihinin trajik olaylarını bugünün siyasi iklimine gönderme yapan site, resmen suikast imasında bulunarak provokasyonun fitilini ateşledi.

Oda TV, 17. yüzyılda devlet bütçesini disipline etmeye çalıştığı için katledilen Tarhuncu Ahmet Paşa örneği üzerinden akıl almaz bir kıyaslamaya gitti. "Giderleri kısmalıyız" dediği için bedel ödeyen bir devlet adamının hikayesini, bugün aynı mali disiplini savunan Mehmet Şimşek ile birleştiren site, adeta Bakan Şimşek’in sonunun da benzer olacağı imasında bulundu.

 

Tarihsel gerçekler provokasyona alet ediliyor

"Tarih-i Gılmânî" eserinden cımbızlanan bilgilerle, Tarhuncu Ahmet Paşa’nın saray harcamalarını kısıp yolsuzlukların üzerine gitmesi sebebiyle katledilmesini güncel siyasete eklemleyen bu anlayış, habercilik değil, açıkça hedef gösterme faaliyetidir.

Fatih Altaylı yöntemini devraldılar

Bu provokatif dil, kamuoyunun yabancı olduğu bir yöntem değil. Daha önce Fatih Altaylı da YouTube kanalında benzer bir "tarihsel örnekleme" maskesi altına sığınmış; Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden, milletin geçmişte hoşuna gitmeyen padişahları "boğduğu ve öldürdüğüne" dair ifadeler kullanmıştı. Bu sözleri nedeniyle yargı önüne çıkan ve ceza alan Altaylı’nın açtığı bu tehlikeli yoldan şimdi de Oda TV ilerliyor.

Tasarruf rahatsız etti, kalemler zehir saçtı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın devlet kurumlarında israfın önüne geçmek için uyguladığı sıkı denetimler, anlaşılan o ki birilerini fazlasıyla rahatsız etmiş durumda. Mehmet Şimşek’in maliyetleri düşürme ve bütçe dengesini sağlama çabalarını, 1653 yılında yaşanan bir katliamla eşleştirmek; hem ekonomik istikrara hem de toplumsal huzura suikast düzenlemektir.

Oda TV’nin bu pervasız tutumu şu soruları akıllara getiriyor:

  • Ekonomi yönetimini "ölüm" ve "katliam" hatırlatmalarıyla korkutmaya mı çalışıyorsunuz?
  • Tarihsel bir trajediyi güncel bir devlet bakanına uyarlarken hangi "üst aklın" dilini kullanıyorsunuz?
  • Mali disiplinden bu kadar rahatsız olmanızın sebebi, kesilen rant kapıları mı?

maliye bakanımıza bakalım kim

Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967 tarihinde Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca (Kefre) köyünde doğmuştur. Kürt kökenli bir ailenin çocuğu olan Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık (İngiltere) çifte vatandaşıdır.ABD'nin büyükelçiliğinde Türkiye ekonomisi üzerine birtakım analizler yapılan bir bölümde kıdemli ekonomist sıfatıyla 4 yıl çalıştı.
