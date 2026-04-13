Antalya'da şiddetli deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta, 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi. Bu deprem saat 08:50 sularında yaşandı.
08:43'te ise yine Demre'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.