  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DMM iddialara cevap verdi! Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidi doğru mu? İran’dan müzakere çıkışı! "Mutabakata birkaç adım kala abluka tehdidiyle karşı karşıya kaldık" Avrupa’dan Macaristan’a tebrik yağdı! Her dediklerini yapmayan Orban kaybetti İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Kontrol resti Pezeşkiyan'dan Washington'a müzakere şartı! "Maksimalist taleplerden vazgeçin, anlaşalım!" Hekimlikte mühendislik devri başlıyor! Selçuk Bayraktar ve Bakan Memişoğlu’ndan tıp dünyasına vizyoner mesajlar! İşgal altındaki Lübnan toprağına gitti! Katil Netanyahu’dan yeni saldırı mesajı Tahran'dan Washington'a güven şartı! Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye net mesaj: "Tek çıkış yolu İran halkının güvenidir!" CHP'li Üsküdar Belediyesinde "gölge başkan" skandalı! Rüşvet çarkı deşifre oldu: Belediye binasında gizli vesayet odası! Cevdet Yılmaz'dan barış mesajı! ABD-İran hattında diplomasi vurgusu
Siyaset Numan Kurtulmuş AB Genel Sekreteri ile bir araya geldi
Siyaset

Numan Kurtulmuş AB Genel Sekreteri ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu öncesinde PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Kareen Jabre ile koordinasyon toplantısı yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu öncesinde PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Kareen Jabre ile koordinasyon toplantısı yaptı.

Kurtulmuş'un, PAB'ın 152. Genel Kurulu'nun düzenleneceği Hilton İstanbul Bomonti Otel'de, PAB Genel Sekreteri Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Jabre ile yaptığı toplantıda, Genel Kurul kapsamındaki hazırlıklar ele alındı.

"Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul marjında, dört daimi komitenin çalışmaları, forumlar ve tematik toplantılar olmak üzere 80'den fazla program düzenlenecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23