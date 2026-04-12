Ecdada hakaretten gözaltına alınan soytarı özür diledi: Fazla şımardım!

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik müstehcen ifadelerle hakaret içerikli sözleri sonrası gözaltına alınan komedyen bozuntusu Tuba Ulu adlı kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulu, sözlerinin sınırı aşmış olabileceğini kabul ederek özür diledi. Mizah yaparken abartıya kaçmış olabileceğini belirten Ulu, kimseyi incitme niyeti olmadığını vurguladı. Açıklamasında, “Sadece güldürmek istedim” diyen Ulu, hayatı boyunca farklılıklara, inançlara ve değerlere saygılı olmaya özen gösterdiğini ifade ederek, istemeden kırdığı herkesten içtenlikle özür diledi. Soruşturma kapsamında, Ulu’nun X (Twitter) hesabı ile YouTube kanalına “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle Türkiye’den erişim engeli getirildi.

AYAR BİRİLERİ İÇİN KAÇABİLİYOR

Ulu'nun açıklaması şöyle: "Fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. Hiciv için bazı sınırları esnetmek, abartmak gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor. Kimisine gayet normal gelen bir şaka bir diğerinin değerlerine fazlaca dokunabiliyor. Ben sadece güldürmek istedim. Kimseyi üzmek, kızdırmak, rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu. Mizah kusurlu şeylerin telafisi için de var aslında. Bunu da bir kusur olarak kabul edin. Çok üzgünüm. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum."

NE DEMİŞTİ?

Komedyen bozuntusu Ulu gösterisinde “Tarih f.ckbuddylerin zaferleriyle dolu arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman bile f.ckbuddysiyle evlendi. Onlar da Hürrem ile ilk başlarda sadece sevişmek için bir araya geliyorlardı. Sonra kadın şak bastırdı nikahı ve bütün dünyaya hükmetti. Geçmişini bilirsen geleceği şekillendirirsin. Muhteşem f.ckbuddy!” sözleriyle toplumda büyük tepki çekmişti.