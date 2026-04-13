Türkiye İsrail’i işgal mi edecek? DMM açıklama yaptı

DMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların bölgesel istikrarı hedef aldığı vurgulandı. Açıklamada, Türkiye'nin devlet geleneği gereği barıştan yana olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organları ve sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanımıza atfen yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Bu söylemler gerçeklerle örtüşmemekte ve bölgesel istikrara zarar vermeyi amaçlamaktadır."

Türkiye'nin önceliği: Kalıcı barış ve sivil güvenliği

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman kanın durması ve sivillerin korunması için öncü bir rol üstlendiği hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen dış politikanın temelinde bölge halklarının huzur ve güven içinde yaşamasının yer aldığı kaydedildi.

Manipülatif içeriklere karşı uyarı

DMM, Türkiye'nin insani duruşunu ve bölgedeki mücadelesini çarpıtarak sunmaya çalışan manipülatif içeriklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Yapılan bilgilendirmede, Türkiye'nin bölgede adaletin ve sağduyunun sesi olmaya devam edeceği kararlılıkla vurgulandı.