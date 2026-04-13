  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uganda’nın ‘Tweetçi’ Generalinden U dönüşü: Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum Özgür ‘ara’da takıldı kaldı! Gayrimenkulden kasasına giren 1,3 milyar dolar! Mansur’un tek bildiği satış! Oda TV'de Mehmet Şimşek üzerinden kirli provokasyon: Ismarlama tarihle suikast iması! Fatih Altaylı yöntemini devraldılar CHP, CHP’lileri soyuyor: İzmir CHP’de isyan var! Özgür Özel’e sert tepki! Siyonistin piyonuydu maskarası oldu! Antalya'da şiddetli deprem! Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz mesajı: Düşman ölümcül girdaba hapsolur Herkes araştırıyor! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Karahasanoğlu’ndan Saadet Partisi’ne 1974 göndermesi: "Mecburiyet mi, tercih mi?"
Doğu'da yoğun kar! Nisan ayında bile 317 yol ulaşıma kapandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Doğu'da yoğun kar! Nisan ayında bile 317 yol ulaşıma kapandı!

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bölge genelinde toplam 317 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van’da kar ve tipi nedeniyle 37 mahalle ile 56 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kapalı 93 yolun yeniden açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan Van Kalesi ve çevresindeki tarihi yapılar karla kaplandı. Erciş ilçesinde de yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu ve ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

Hakkari

Hakkari’de gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

İl Özel İdaresi verilerine göre 58 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizliği yaptı.

Yüksekova’da da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Bitlis

Bitlis’te kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal bölgelerde ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Kent merkezinde vatandaşlar araçlarının ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken belediye ve karayolları ekipleri de yollarda çalışma yürüttü.

Hizan ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş

Muş’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken İl Özel İdaresi, 55 köy yolunun kar nedeniyle kapandığını açıkladı.

Ekipler, yolların kısa sürede açılması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

DOĞRU HABER

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23