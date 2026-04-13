Doğu'da yoğun kar! Nisan ayında bile 317 yol ulaşıma kapandı!

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bölge genelinde toplam 317 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van’da kar ve tipi nedeniyle 37 mahalle ile 56 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kapalı 93 yolun yeniden açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan Van Kalesi ve çevresindeki tarihi yapılar karla kaplandı. Erciş ilçesinde de yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu ve ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

Hakkari

Hakkari’de gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

İl Özel İdaresi verilerine göre 58 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizliği yaptı.

Yüksekova’da da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Bitlis

Bitlis’te kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal bölgelerde ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Kent merkezinde vatandaşlar araçlarının ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken belediye ve karayolları ekipleri de yollarda çalışma yürüttü.

Hizan ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş

Muş’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken İl Özel İdaresi, 55 köy yolunun kar nedeniyle kapandığını açıkladı.

Ekipler, yolların kısa sürede açılması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

