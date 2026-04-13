Dünyanın en değerli kulüpleri belli oldu! Listede tek Türk takımı var!
Dünyanın en değerli kulüpleri listesi Nisan ayında yeniden güncellendi. İlk 50'de Türkiye'den tek takım girdi.
Real Madrid ve Manchester City gibi devlerin başı çektiği listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bulundu.
Süper Lig'in 3 dev takımı, dünyanın en değerli 100 kulübü içine girmeyi başardı.
İşte dünya futbolunun milyar euroluk dev listesi ve Türk takımlarının sıralamadaki yeri:
1- Real Madrid 1.34 milyar Euro
2- Manchester City 1.31 milyar Euro
3- Arsenal 1.23 milyar Euro
4- Paris Saint-Germain 1.21 milyar Euro
5- Barcelona 1.17 milyar Euro
6- Chelsea 1.16 milyar Euro
7- Liverpool 1.02 milyar Euro
8- Bayern Münih 965 milyon Euro
9- Tottenham Hotspur 802 milyon Euro
10- Manchester United 747 milyon Euro
11- Bayer Leverkusen 780 milyon euro
12- Inter 670 milyon euro
13- Aston Villa 645 milyon euro
14- Milan 610 milyon euro
15- Newcastle United 590 milyon euro
16- Leipzig 570 milyon euro
17- Juventus 545 milyon euro
18- Atletico Madrid 535 milyon euro
19- Napoli 510 milyon euro
20- Dortmund 495 milyon euro
42 - GALATASARAY 344 MİLYON EURO
