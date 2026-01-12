  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Taksim Meydanı'nda kar yağışı başladı! İstanbul genelinde eğitim durdu
Gündem

Taksim Meydanı'nda kar yağışı başladı! İstanbul genelinde eğitim durdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Taksim Meydanı'nda kar yağışı başladı! İstanbul genelinde eğitim durdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Şehrin simge noktalarından Taksim Meydanı'nda lapa lapa yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda lapa lapa yağan kar görüntülere yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar yağışına yönelik uyarılarda bulunmuştu.

Uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı başladı. Taksim Meydanı'nda lapa lapa kar yağışı görüntülere yansıdı.(DHA)

İstanbul ve Ankara'da okullar bugün tatil edildi

Meteoroloji'nin güncel hava durumu tahminine göre yurt genelinde 55 ilde bugün yoğun kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar 12 Ocak Pazartesi gününün tatil olması gerektiğini belirtirken ilk tatil haberleri de gelmeye başladı. İstanbul, Ankara ve bazı illerde okullar 12 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

 

