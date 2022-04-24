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Yerel Taksim metro istasyonunda yangın!
Yerel

Taksim metro istasyonunda yangın!

Taksim metro istasyonundaki trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle istasyondaki yolcular tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise dumandan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 23:46:00 -
Taksim metro istasyonunda yangın!

M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosunun Taksim istasyonundaki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, Taksim Metrosu otobüs çıkışını yayalara kapatarak şerit çekti.

Yangın nedeniyle istasyondaki yolcular tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Taksim metrosuna gelen vatandaşları, Osmanbey metro istasyonuna yönlendirdi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Taksim Meydanı alt geçit bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olay yerine gelerek, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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