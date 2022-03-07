  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Taksim-Kabataş füniküler hattı yarın 13:00'da kapatılacak
Yerel

Taksim-Kabataş füniküler hattı yarın 13:00'da kapatılacak

Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattının yarın 13.00'ten itibaren hizmete kapatılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 23:32:00 -
Taksim-Kabataş füniküler hattı yarın 13:00'da kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, 8 Mart Salı günü saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay