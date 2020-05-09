Taksiler dezenfekte yapıldığını belgeyle ibraz edecek

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, taksilerin en az haftada bir kez temizlenip dezenfekte edilmesi ve temizlendiği yerden belge alması zorunlu hale getirildi. Ayrıca araçlarda gün içerisinde her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde dezenfektan malzemesi veya 80 derecelik kolonya bulundurulması gerektiği belirtildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda ticari taksi duraklarının ve ticari taksi olarak kullanılan araçların en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenmesine ve dezenfekte edilmesine karar verildi. Ayrıca araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığını gösteren belgelerin kontroller sırasında ibraz edilmek üzere duraklarda ve araçlarda bulundurulmasına da dikkat çekildi.

Araçlarda kolonya veya dezenfektan bulundurulacak

Diğer yandan ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzemesi veya 80 derecelik kolonya bulundurulmasına, ticari taksi şoförlerinin taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği konusunda müşteriyi bilgilendirmesi gerektiğini belirtildi.

Ticari taksi şoförlerinin, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeleri, aracın içinde mutlaka maske kullanmaları, taksiye aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilemeyeceği ve müşterilerin taksilere maskesiz binemeyecekleri de kararlaştırıldı.

Temassız ödeme

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, "Meslek odaları ve işletmeciler tarafından, taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar gibi) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi.