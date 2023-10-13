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Yerel Taksicinin sözleri kadınları şoka soktu! O anlar kamerada
Yerel

Taksicinin sözleri kadınları şoka soktu! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-10-13 10:59:00 -

Esenyurt'ta taksisine binen kadınlara sevgilileri olup olmadığını soran taksici, kadınların yabancı olduğunu anlayınca kendisiyle sevgili olmalarını, ya da kendisine sevgili bulmalarını istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Meydan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu U.R. ve arkadaşı, Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezine gitmek için taksiye bindi. Kendilerine nereli olduklarını soran taksici bir süre sonra kadınlara “Sevgiliniz var mı, bana da bir sevgili bulun. Araba sizin emrinizde olur” dedi. Taksiciye sevgililerinin olduğunu söyleyen U.R., fazla yavaş sürdüğü için de hızlı gitmesini istedi. Kadınlardan telefon numarasını isteyen taksicinin alamadığında ise küfür ettiği iddia edildi. AVM’ye geldiklerinde 85 TL ücret için 100 TL veren kadın, para üstünü de geri alamadı. Yaşanan diyalog U.R.’nin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşadığı olay hakkında konuşan U.R. “Esenyurt Meydanda arkadaşım ile taksiye bindik. Alışveriş merkezine gidecektik. Taksici bize değişik şeyler söylemeye başladı. ‘Benimle sevgili olun. Bana sevgili bulun’ dedi. Biz de ‘Bizim sevgililerimiz var ve birimiz evliyiz. Öyle şeyler söyleme’ diye kendisini uyardık. İndikten sonra 15 TL para üstünü de vermedi ve telefon numaramızı vermediğimiz için küfür etti. İlk başta nereli olduğumuzu sordu. Yabancı olduğumuzu söylediğimizde ‘Benimle sevgili olun’ dedi. Yaşının fazla büyük olduğunu söyledik. Çok yavaş gidiyordu. Taksi ücreti 85 TL tuttu. 100 lira verdim ve 15 TL para üstü vermesi gerekirken vermedi. Esenyurt’ta böyle olaylar yaşıyoruz. Yolcu seçiyorlar ve kısa mesafe almıyorlar” dedi.

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TAKSİCİLER DERNEĞİ VE YETKİLİLER BU SAPIKLIKLA CİDDİ MÜCADELE ETMEZLERSE İŞLENEN/İŞLENECEK SUÇLARIN TECAVÜZLERİ SOYGUNLARIN SUÇ ORTAĞI OLUR....

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