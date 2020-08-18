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Aktüel Taksicinin araçtaki yolcuları hiçe sayıp yaptığı hareket "yuh artık" dedirtti
Aktüel

Taksicinin araçtaki yolcuları hiçe sayıp yaptığı hareket "yuh artık" dedirtti

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Bir taksici araç kullanırken müşterilere aldırış etmeden at yarışı oynadı. Vurdumduymaz taksicinin o görüntüleri büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:28:00 - 2020-08-18 16:29:39

Taksicilerin skandallar silsilesine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Bahçelievler'de bir taksi şoförü, aracına müşteri aldıktan sonra seyir halinde ilerlerken at yarışı oynamaya başladı.

Aracın içerisinde bulunan müşterilere aldırış dahi etmeyen taksicinin vurdumduymaz tavırları büyük tepki topladı. Seyir halindeyken at yarışı oynamaya devam eden takcisi hem araç içinde olan yolcuların canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı.

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