Taksicinin araçtaki yolcuları hiçe sayıp yaptığı hareket "yuh artık" dedirtti

Taksicilerin skandallar silsilesine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Bahçelievler'de bir taksi şoförü, aracına müşteri aldıktan sonra seyir halinde ilerlerken at yarışı oynamaya başladı.

Aracın içerisinde bulunan müşterilere aldırış dahi etmeyen taksicinin vurdumduymaz tavırları büyük tepki topladı. Seyir halindeyken at yarışı oynamaya devam eden takcisi hem araç içinde olan yolcuların canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı.