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Ekonomi

Taksicilere nakdi ücret desteği

Coronavirüs salgını sonrası müşteri bulmakta güçlük çektiklerini belirten taksiciler de gerekli şartları sağladıklarında kısa çalışma ödeneğinden faydalanabiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:45:00 -
Taksicilere nakdi ücret desteği

Akit  Ekonomi

Ticari taksi plaka sahipleri işveren statüsünde Bağ-Kur’lu sayılıyorlar. Plaka sahibi ya da şoför esnafların kendilerinin destek alması mümkün değil. Ancak bu kişiler taksilerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırdıkları şoförler için kısa çalışma ödeneğine başvurabiliyor. Şoför 10 günden az çalışıyorsa, ödenek alamazken, işsizlik sigortası primini ödemişse nakdi ücret desteğinden yararlanabiliyor.  Ay içinde 10 günden az süreyle şoförlük yaptığı için kendi primini ödeyen ve işsizlik sigortasına da prim yatıran şoförler, bu süreçte hiç çalışmıyorsa İŞKUR’a nakdi ücret desteğinden yararlanmak istediklerini bildirmeliler.

 

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