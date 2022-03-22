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Yerel Taksi şoförü genç kıza böyle saldırdı!
Yerel

Taksi şoförü genç kıza böyle saldırdı!

İstanbul Beyoğlu'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen genç kız, taksi şoförü tarafından dövüldü. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan taksiciyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 15:31:00 -
Taksi şoförü genç kıza böyle saldırdı!

Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki olay 8 Mart'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, taksinin şoförü M.Ç. (48) ile F.D.D. (20) isimli kadın arasında tartışma çıktı.

Araç içindeki nedeni bilinmeyen tartışma büyüdü. F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Peşinden inen taksici, genç kızı darbetti. F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksiciyi gözaltına aldı. Taksici, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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