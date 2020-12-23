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Gündem Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam
Gündem

Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam

İstanbul'daki taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yeni yıla az bir süre kala yüzde 11 oranında zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:42:00 - 2020-12-23 14:54:08
Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam

İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı

Ayrıntılar geliyor...

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