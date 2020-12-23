Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam
İstanbul'daki taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yeni yıla az bir süre kala yüzde 11 oranında zam yapıldı.
İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul'daki taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yeni yıla az bir süre kala yüzde 11 oranında zam yapıldı.
İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı
Ayrıntılar geliyor...
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