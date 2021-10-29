Taksi bulamayan Ezgi Mola sosyal medyada şov yaptı!
İstanbul'da taksi bulamadığını iddia eden oyuncu Ezgi Mola, "Alın taksinizi başınıza çalın be. Bakiye de mis" notuyla belediye otobüsüne bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Oyuncu Ezgi Mola, İstanbul'da taksi bulamadığını iddia ederek, sosyal medya hesabından belediye otobüsüne bindiği görüntüleri paylaştı.
“Alın taksinizi başınıza çalın"
Otobüsüne bindiği anları 5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Mola, İstanbul Kart'ı bastığında sırada çektiği fotoğrafa "Alın taksinizi başınıza çalın be. Bakiye de mis" notunu düştü.