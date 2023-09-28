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Yerel Takla atan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi
Yerel

Takla atan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-28 01:02:00 - 2023-09-28 01:02:54

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, D400 karayolu, Cumalı Mahallesi girişinde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Osman Arısoy’un (24) kullandığı 07 ASG 288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuca refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Arısoy, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arısoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Osman Arısoy’un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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