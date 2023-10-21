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Yerel Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi
Yerel

Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi

Yeniakit Publisher
2023-10-21 15:38:00 -
Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi

Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada takla atan otomobil 50 metre sürüklendi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Barbaros Mahallesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olduğu öğrenilen R.Ç. idaresindeki 46 F 4261 plakalı otomobil, kontrolden çıkması sonucu yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak boş arsada yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendi. Otomobilin içerisinde bulunan sürücü R.Ç. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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