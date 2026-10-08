Takla atan araçtan sağ çıktı ama iner inmez canından oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde takla atan panelvandan hafif yaralı olarak çıkan sürücü, aracındaki hasara bakmak istediği sırada aynı yönde ilerleyen TIR’ın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada sürücünün eşi ise yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Mustafa Boz idaresindeki panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaçlık alana savruldu. Taklalar atan araç yan yatarak durabildi. Kazada sürücü Mustafa Boz ile eşi İ.B. hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılarak yol kenarına alınan yaralılar için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
HASARA BAKMAK İSTEDİ...
Kazayı hafif yaralarla atlatan Mustafa Boz, devrilen aracındaki hasarı kontrol etmek istedi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen K.B. (52) yönetimindeki TIR, Mustafa Boz'a ve yan yatan panelvana çarptı. İkinci kazada ağır yaralanan sürücü Boz hayatını kaybetti. Kazada yaralanan eşi İ.B. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü K.B. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.