Takip sistemini söküp TIR'ları Konya'da parçalamışlar

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının Kocaeli merkezli yürüttüğü TIR kaçakçılığı soruşturmasında, yurt dışından Türkiye'ye getirilen TIR'ların plakalarının değiştirildiği ve gümrük girişlerinde araçlara yerleştirilen takip sistemlerinin söküldüğü tespit edildi. Araçların Konya'da parçalandığı ya da 'change' yöntemiyle piyasaya sürüldüğü belirlenen soruşturmada, 10 Kasım 2026'da 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Soruşturma; TIR'ların kaçak yollarla ülkeye sokulması, kaçak eşyanın ticari amaçla satın alınması ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürütülüyor. Çalışmayı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri üstlendi.

Araçlar Konya'da parçalanmış

Ekiplerin teknik takip ve saha çalışmaları, başta Gürcistan olmak üzere çeşitli ülkelerden getirilen çekici ve yarı römorkların takip sistemleri sökülerek izlerinin kaybettirildiğini ortaya koydu. Kaçırılan araçların Konya'ya götürüldüğü, burada parçalanıp yedek parça olarak kullanıldığı ya da plaka ve şasi bilgileri Türkiye'de kayıtlı başka araçlarınkiyle değiştirilerek 'change' yöntemiyle piyasaya sürüldüğü ortaya çıkarıldı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları, baz istasyonu verileri, teknik takip, saha araştırmaları ve kriminal incelemeler sonucunda şüphelilerin 20 ayrı olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Asetik asit ve kumaş yükleri de kaçırıldı

Şüphelilerin karıştığı olaylar arasında ihracat yükleri de var. Kırgızistan'a ihraç edilmek üzere hazırlanan 20 IBC içindeki toplam 21 ton saf asetik asit kaçırıldı. Gürcistan'a gönderilmek üzere yola çıkarılan 1262 kaptaki toplam 86 bin 12 metrekare kumaşın da TIR'larla birlikte yurt içinde kaçırıldığı belirlendi.

Rusya'ya ihraç edilmek üzere sevk edilen 19 bin 760 kilogram ağırlığındaki kumaş kimyasalının ise kaçırılmak istendiği sırada ele geçirildiği bildirildi.

14 çekici ve 3 dorseye el konuldu

Operasyonlarda, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 2 çekici ile 3 dorseye el konuldu. Yurt dışından getirildikten sonra Türkiye'de kayıtlı eski araçların şasi bilgileri işlenerek 'change' yapıldığı belirlenen 6 çekici ve Türkiye'de tescilli olmasına rağmen şasi bilgilerinin değiştirildiği saptanan 6 çekici de ele geçirildi. El konulan araç sayısı böylece 14 çekici ve 3 dorseye ulaştı.

Yakalanan 13 şüphelinin illere dağılımı şöyle:

İstanbul: 4

Şırnak: 3

Konya: 2

Kocaeli: 1

Sakarya: 1

Bolu: 1

Edirne: 1

Başka suçtan cezaevinde bulunan 1 şüpheliyle birlikte soruşturma kapsamında toplam 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.