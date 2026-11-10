Kurtlar Vadisi efsanesi geri dönüyor

Filmin en dikkat çekici ayrıntılarından biri de aksiyon sahneleri için yapılan hazırlıklar oldu. Çatışma ve aksiyon sekanslarında görev almak üzere ABD'den özel bir ekip getirildi. Yapımda yüksek tempolu sahneler ve özel efekt çalışmalarıyla sinemaseverlere etkileyici bir görsel deneyim sunulması hedefleniyor.