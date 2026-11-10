Kurtlar Vadisi efsanesi geri dönüyor
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi'nde ‘Cerrahpaşalı Halit’ karakterine hayat veren Özcan Varaylı, yıllar sonra aynı karakterin etrafında şekillenen "Cerrahpaşalılar" filmiyle geri dönüyor. Çekimleri başlayan yapımda Atilla Olgaç, Ümit Acar ve Erdem Kaynarca gibi isimler rol alırken, aksiyon ve çatışma sahneleri için ABD'den özel bir ekip getirildi. Güç, sadakat ve ihanetin merkezde olduğu film, Kurtlar Vadisi hayranlarını yeniden heyecanlandıracak.