Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!
Futbol sahalarında fırtına gibi esen dünyaca ünlü futbolcuların sofralarda vazgeçemedikleri yemekler de belli oldu.
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Futbol sahalarında fırtına gibi esen dünyaca ünlü futbolcuların sofralarda vazgeçemedikleri yemekler de belli oldu.
Birbirinden farklı damak zevklerine sahip yıldız isimlerin favori lezzetleri ortaya çıkarken, Arda Güler'in en sevdiği yemek de dikkat çekti.
İŞTE FUTBOLCULARIN VAZGEÇEMEDİĞİ O LEZZETLER...
VİNÍCİUS JÚNİOR BREZİLYA MUTFAĞI VE ET
JUDE BELLİNGHAM PROTEİN AĞIRLIKLI ÖĞÜNLER
PEDRİ HAFİF AKDENİZ YEMEKLERİ
MARCUS RASHFORD TAVUK VE MAKARNA
BRUNO FERNANDES BALIK VE PİLAV
DİDİER DROGBA (ESKİ FUTBOLCU) ET YEMEKLERİ
KAKA (ESKİ FUTBOLCU) HAFİF VE SAĞLIKLI YEMEKLER
RONALDİNHO (ESKİ FUTBOLCU) BARBEKÜ
EDEN HAZARD (ESKİ FUTBOLCU) PİZZA VE BURGER
GARETH BALE (ESKİ FUTBOLCU) TAVUK VE MAKARNA
VİRGİL VAN DİJK ET VE SEBZE
MESUT ÖZİL (ESKİ FUTBOLCU) KEBAP
HARRY KANE TAVUK, SEBZE, PİRİNÇ
KYLİAN MBAPPE TAVUK VE MAKARNA
NEYMAR FEİJOADA
ARDA GÜLER LAHMACUN, İSKENDER VE TÜRK EV YEMEKLERİ
LİONEL MESSİ ASADO
CRİSTİANO RONALDO BACALHAU, TAVUK VE SALATA/ kaynak: haber7
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