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Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

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Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

Futbol sahalarında fırtına gibi esen dünyaca ünlü futbolcuların sofralarda vazgeçemedikleri yemekler de belli oldu.

#1
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

Birbirinden farklı damak zevklerine sahip yıldız isimlerin favori lezzetleri ortaya çıkarken, Arda Güler'in en sevdiği yemek de dikkat çekti.

#2
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

İŞTE FUTBOLCULARIN VAZGEÇEMEDİĞİ O LEZZETLER...

#3
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

VİNÍCİUS JÚNİOR BREZİLYA MUTFAĞI VE ET

#4
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

JUDE BELLİNGHAM PROTEİN AĞIRLIKLI ÖĞÜNLER

#5
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

PEDRİ HAFİF AKDENİZ YEMEKLERİ

#6
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

MARCUS RASHFORD TAVUK VE MAKARNA

#7
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

BRUNO FERNANDES BALIK VE PİLAV

#8
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

DİDİER DROGBA (ESKİ FUTBOLCU) ET YEMEKLERİ

#9
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

KAKA (ESKİ FUTBOLCU) HAFİF VE SAĞLIKLI YEMEKLER

#10
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

RONALDİNHO (ESKİ FUTBOLCU) BARBEKÜ

#11
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

EDEN HAZARD (ESKİ FUTBOLCU) PİZZA VE BURGER

#12
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

GARETH BALE (ESKİ FUTBOLCU) TAVUK VE MAKARNA

#13
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

VİRGİL VAN DİJK ET VE SEBZE

#14
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

MESUT ÖZİL (ESKİ FUTBOLCU) KEBAP

#15
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

HARRY KANE TAVUK, SEBZE, PİRİNÇ

#16
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

KYLİAN MBAPPE TAVUK VE MAKARNA

#17
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

NEYMAR FEİJOADA

#18
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

ARDA GÜLER LAHMACUN, İSKENDER VE TÜRK EV YEMEKLERİ

#19
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

LİONEL MESSİ ASADO

#20
Foto - Arda Güler'in vazgeçilmezi belli oldu: İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri!

CRİSTİANO RONALDO BACALHAU, TAVUK VE SALATA/ kaynak: haber7

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