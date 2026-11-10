İranlı tatlıcının büyük şanssızlığı! Netanyahu'ya benziyor diye kimse alış veriş yapmıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan ve terör devletinin eli kanlı elebaşısı Binyamin Netanyahu'ya tıpa tıp benzeyen tatlı ve kuru meyve satan bir esnaf, sosyal medyada gündem oldu. Esnafın sırf bu benzerlik nedenle boykot edildiği ve dükkanından kimsenin alışveriş yapmadığı öğrenildi.
İran'ın başkenti Tahran'da tatlı ve kuru meyve satan bir esnafın dükkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzerliği nedeniyle boykot edildi. İran ile İsrail arasındaki gerilim sürerken esnafın görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Netanyahu'ya benzerliğiyle dikkat çeken esnaf hakkında esprili yorumlar da yapıldı.