'Korkun' diyen Rıdvan Dilmen şampiyonluğun en büyük adayını açıkladı

"Trabzonspor, liderin 3 puan gerisinde. Ligde deplasmanda çok zorlanıyordu, 3 deplasman kazandı. Galatasaray'ı da, Beşiktaş'ı da sürklase ettiler. Trabzonspor'un 7 şampiyonluğu var, büyük kulüp. 'Ben şampiyonluk yarışında her zaman olurum' diyor, olamazsam da 'Bize her yer Trabzon' diyor"