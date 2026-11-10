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'Korkun' diyen Rıdvan Dilmen şampiyonluğun en büyük adayını açıkladı

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'Korkun' diyen Rıdvan Dilmen şampiyonluğun en büyük adayını açıkladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendiren Rıdvan Dilmen "Korkun" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

#1
Foto - 'Korkun' diyen Rıdvan Dilmen şampiyonluğun en büyük adayını açıkladı

"GALATASARAY'I VE BEŞİKTAŞ'I SÜRKLASE ETTİ" - TV8'de ekranlara gelen "0 Futbol" programında konuşan Rıdvan Dilmen şunlar söyledi:

#2
Foto - 'Korkun' diyen Rıdvan Dilmen şampiyonluğun en büyük adayını açıkladı

"Trabzonspor, liderin 3 puan gerisinde. Ligde deplasmanda çok zorlanıyordu, 3 deplasman kazandı. Galatasaray'ı da, Beşiktaş'ı da sürklase ettiler. Trabzonspor'un 7 şampiyonluğu var, büyük kulüp. 'Ben şampiyonluk yarışında her zaman olurum' diyor, olamazsam da 'Bize her yer Trabzon' diyor"

#3
Foto - 'Korkun' diyen Rıdvan Dilmen şampiyonluğun en büyük adayını açıkladı

"KORKUN TRABZONSPOR'DAN" - Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor, şu anda şampiyonluk yarışına kadro kalitesinden çok formasıyla geldi. Devre arasında kadro kalitesini bir tık daha artırdığı zaman korkun Trabzonspor'dan. 'Şampiyonluğun en büyük adayı' diyebilirim" şeklinde konuştu.

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