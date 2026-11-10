'Korkun' diyen Rıdvan Dilmen şampiyonluğun en büyük adayını açıkladı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendiren Rıdvan Dilmen "Korkun" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendiren Rıdvan Dilmen "Korkun" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.
"GALATASARAY'I VE BEŞİKTAŞ'I SÜRKLASE ETTİ" - TV8'de ekranlara gelen "0 Futbol" programında konuşan Rıdvan Dilmen şunlar söyledi:
"Trabzonspor, liderin 3 puan gerisinde. Ligde deplasmanda çok zorlanıyordu, 3 deplasman kazandı. Galatasaray'ı da, Beşiktaş'ı da sürklase ettiler. Trabzonspor'un 7 şampiyonluğu var, büyük kulüp. 'Ben şampiyonluk yarışında her zaman olurum' diyor, olamazsam da 'Bize her yer Trabzon' diyor"
"KORKUN TRABZONSPOR'DAN" - Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor, şu anda şampiyonluk yarışına kadro kalitesinden çok formasıyla geldi. Devre arasında kadro kalitesini bir tık daha artırdığı zaman korkun Trabzonspor'dan. 'Şampiyonluğun en büyük adayı' diyebilirim" şeklinde konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23