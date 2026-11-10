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Mersin’de feci kaza! Direğe çarpan araçta can pazarı yaşandı

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IHA Giriş Tarihi:

Mersin’de feci kaza! Direğe çarpan araçta can pazarı yaşandı

Mersin’de direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Mersin’de feci kaza! Direğe çarpan araçta can pazarı yaşandı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi.

#2
Foto - Mersin’de feci kaza! Direğe çarpan araçta can pazarı yaşandı

Alınan bilgiye göre, B.Ş. (35) idaresindeki 33 KLF 49 palaklı otomobil kaşvaktan sonra virajı alamayarak yoldan çıkıp direğe çarptı.

#3
Foto - Mersin’de feci kaza! Direğe çarpan araçta can pazarı yaşandı

Bölgede bulunan jandarma ekibi yardıma koşarken durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini sevk etti.

#4
Foto - Mersin’de feci kaza! Direğe çarpan araçta can pazarı yaşandı

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtararak hazır bekleyen ambulansa aldı. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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