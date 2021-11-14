Takıntılı düşüncelerden kurtulmanın yolları

Takıntılı düşünceler ve tekrarlayan diyaloglar kendiliğinden ortaya çıkar. Her zamanki aktivitelerinizi yapıyor veya yatmaya hazırlanıyor olabilirsiniz, ancak aniden tüm dikkati çeken bir düşünce belirir. Bu düşünceler birçok kişide takılıp kalıyor, rahatsızlığa neden oluyor, biyolojik ritimleri bozuyor ve planları alt üst edebiliyor.

Obsesif düşünme, olumsuz algılarla birleştiğinde tekrarlanan bir dizi durumdur. Etkilerinin şiddeti, hafif ancak rahatsız edici ile şiddetli ve yaygın arasında değişebilir. Psikiyatride kişinin tam anlamıyla yaşamasını engelleyen özellikle zayıflatıcı durumlar obsesif kompulsif bozukluk (OKB) olarak kabul edilir.

Neden hoş olmayan şeyleri düşünüyorsunuz?

Saplantılı düşüncelerin nereden geldiği sorusuna psikologların kesin bir yanıtı yoktur. Bir teoriye göre, tekrarlanan endişeli yansımalar, bir kişinin çözülmemiş bir sorunu ve çözülmemiş bir yaşam aşaması olduğunu gösterir. İş yerinde stres, ilişki sorunları veya birkaç gün önce bir yabancıyla hoş olmayan bir konuşma olabilir. Ancak her zaman gerçek olaylardan kaynaklanmayabilirler.

Herkes dışarı çıktığında en az bir kez şu düşünceyi yaşamıştır: "Ütüyü kesin olarak kapattım mı?" Bu tür düşünceler, nadiren bir durumu düzeltmek için yeni fikirler ve çözümler sunar. Genelde kişiyi duygusal olarak kavrar ve olumsuz duyguları artırır.

Görünüşe göre, kafanızda aynı kaydı çalmamak için kendinizi değiştirmeniz ve yasaklamanız gerekiyor. Ancak zihnimiz farklı şekilde düzenlenmiştir. Bir kişi takıntılı düşüncelerin etkisi altındayken düşünmekten kaçınmaya çalıştığında, beyin onları daha büyük bir güçle hatırlatmaya devam eder. Bu, “pembe fili düşünme” sözünü duyduğunuzda, yaptığınız ilk şeyin onu beyinde hayal etmek olmasıyla aynı prensiptir.

Aynı zamanda, kararlar ve eylemler olmadan düşünceler sadece zaman ve duygusal kaynakları tüketir. Ancak bu, insanların zorlayıcı düşünceler çektiği gerçeğini değiştirmez.

İşte takıntılı düşüncelerle başa çıkmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

Düşünme Kalıbınızı Tanıyın

Takıntılı düşüncelerin üstesinden gelmek için onları tanımlamanız gerekir. Kalıplar değişebilir, ancak çoğu tekrar tekrar ortaya çıkar. Bir kişi genellikle bilişsel döngüde sıkışırsa, o zaman kurtulması daha zor olan bir alışkanlığa dönüşür. Bu, birkaç dakikada bir tırnaklarınızı yeme veya telefonunuzu kontrol etme eğilimine benzer, yani eylemler (veya düşünceler) bilinçsizce ortaya çıkar. Kendinizi takıntılı bir döngüye kaptırdıysanız, ona yakından bakın. Bu düşüncelerin nasıl ortaya çıktıklarını ve onlara nasıl tepki verdiğinizi anlamak için bu düşünceleri tanımlamaya çalışın.

Düşüncenizi Kağıda Dökün

Saplantıyı not defterinize veya telefon notlarınıza yazdığınızda, artık kafanızın etrafında dönmeyecek. Ama iş henüz bitmedi. Olumsuz deneyimin kök nedenini belirlemek önemlidir.

Örneğin, bir arkadaşınızın kaybolmasından veya bir konuşma yaparken yeterince iyi olmadığınızdan endişe duyabilirsiniz. Problemi formüle edin: "Sevdiğim birini bir şekilde gücendirdiğimden şüphelendiğim için üzgünüm" veya "Korkarım performans sırasında çok gergindim çünkü ciddiye alınmadım."

Bir Çözüm Düşünün

Bazen takıntılı düşünceler gerçektir ve eylem gerektirir. Ütüyü ciddi olarak kapatmadığınızı düşünüyorsanız, bir aile üyesinden veya komşunuzdan içeri girmesini ve her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmesini isteyin. İlişki sorunları hakkında endişelendiğinizde, kendinizi yıkıcı düşüncelerle ezmek yerine, her şeyin yolunda olup olmadığını doğrudan eşinize sormak daha kolaydır. Bazen yansımalar geçmişe takılır veya geleceğe koşar ve daha fazla beklenti için endişelenirsiniz. Geçmiş deneyimlerden öğrenmeye çalışın ve gelecek değişikliklerde stresi en aza indirmek için neler yapılabileceğini değerlendirin.

Düşüncelerin Her Zaman Size Bağlı Olmadığını Kabul Edin

Bir sorunu çözmede zor ama önemli bir adım, düşüncelerin her zaman size bağlı olmadığını kabul etmektir. Bu tür durumlarda takıntılı düşünceden kaçınma, ondan zorla kurtulma girişimleri sadece durumu ağırlaştırabilir. Kabul, kurtuluşun anahtarı olabilir, ancak bu pes etmeniz ve zihninizi rahatsız edici fikirlerin insafına bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Bu düşüncelerin var olmasına izin vermek, onları değerlendirmektir, ancak onları zorla da olsa kontrol etmeye çalışmak değildir.

Meditasyon ve Farkındalık Uygulayın

Takıntılı düşünceler rahatsız edicidir çünkü onlara olumsuz duygular eşlik eder. Meditasyon ve farkındalık egzersizleri, düşman düşünceler üzerinde çalışırken baskıcı deneyimlerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Zihninizin ve bedeninizin o anda ne hissettiğini netleştirmek ve ona odaklanmak gerekir.

Takıntılı düşünceleriniz varsa, nefes alıp verirken yavaşça beşe kadar sayarak birkaç basit nefes almayı deneyin. Uygulamayı fiziksel egzersizlerle tamamlayabilirsiniz: kendinizi sabitleyin, durun ve bacaklarınızdaki duyuma odaklanın. Etrafınıza bakın, 'şimdi ve burada' durumunda oyalanmak için duyularınızla hissettiğiniz beş şeyi tanımlayın.

Bir Uzmana Başvurun

Takıntılı düşünceler zihninize sağlam bir şekilde yerleşmişse, kök nedenini bulamıyor ve ortadan kaldıramıyorsanız, bir psikoloğa veya psikiyatriste danışmak en iyisi olacaktır. Bu, kendi başınıza başa çıkamadığınız zaman, endişeler sorunlara neden olduğunda mutlaka yapılmalıdır. Yeterince uyuyamıyor, işe konsantre olamıyor veya sürekli kötü bir ruh halindeyseniz, mutlaka bir uzaman başvurmalısınız.

Takıntılı düşünme, insan ruhunun normal bir parçasıdır. Ancak anksiyete bozuklukları da dahil olmak üzere daha dikkatli tedavi gerektiren tıbbi durumların bir işareti de olabilir.