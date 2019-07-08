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"Takımımızı Avrupa kupalarında oynatacak bir netice bekliyoruz"

- Sivas Valisi Salih Ayhan:"Rıza Çalımbay hocamızdan ve futbolculardan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına bir hediye istiyoruz. Bu hediye de bizi Avrupa'ya götürmeleri"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:24
"Takımımızı Avrupa kupalarında oynatacak bir netice bekliyoruz"


SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor takımının yeni sezonda başarılı sonuçlar almasını beklediklerini vurgulayarak, "Rıza Çalımbay hocamızdan ve futbolculardan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına bir hediye istiyoruz. Bu hediye de bizi Avrupa'ya götürmeleri. Artık takımımızı Avrupa kupalarında oynatacak bir netice bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Salih Ayhan, Kongre Müzesi yanında, Sivasspor taraftar grubu "Çılgınlar 58"in üyeleri ile bir araya geldi.

Tezahüratlar yapan gruba katılan Vali Ayhan, Sivasspor'u Avrupa kupalarında mücadele ederken görmek istediklerini belirtti.

Taraftarın, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında Avrupa kupalarına katılma hakkını çok istediğini aktaran Ayhan, "Sivas Kongresi'nin 100. yılı çok bereketli geçiyor. Onlar da 100. yıla mana katsınlar istiyoruz. Takımımızdan Avrupa kupalarına katılacak başarılar bekliyoruz. Rıza Çalımbay hocamızdan ve futbolculardan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına bir hediye istiyoruz. Bu hediye de bizi Avrupa'ya götürmeleri. Artık takımımızı Avrupa kupalarında oynatacak bir netice bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Yeni sezonu taraftarların heyecanlı bir şekilde beklediğini aktaran Vali Salih Ayhan, "Taraftarımız bir coşku oluşturarak Sivas'a mesaj veriyor. 'Ligler bitse de ara verilse de biz buradayız.' diyorlar. Taraftar kültürü oluşturmaya, stadyumda 12. adam rolünü üstlenmeye çalışıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Taraftar gruplarına da seslenen Vali Ayhan, "Taraftarlarımız bu meydanları inletsin. Stattaki birliktelik ve heyecan, inşallah takımımızı daha da ateşleyecek, takımımızın canlı ve diri olmasını sağlayacak. 27 bin 500 kişilik ekolojik çok güzel bir stadımız var. Bina yapmak kolay ama burası dolsun istiyoruz. Bizler de ailece kombine alıp destek olduk. Sivasspor bizim göz bebeğimiz, ortak değerimiz, ortak paydamız, markamız. Bu markaya sahip çıkmak için tüm Sivaslıların kombine almasını istiyoruz. Herkesi Sivasspor'a destek olmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:24
  1. Demir Grup Sivasspor
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