Takım otobüsüne bombalı saldırı!
Brezilya Ligi'nde Sport Recife ile Fortaleza arasında oynanan maç sonrası taraftarlar Fortaleza takım otobüsüne bombalı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 6 futbolcu yaralandı.
Brezilya Ligi'nde Sport Recife ile Fortaleza arasında oynanan maç sonrası taraftarlar Fortaleza takım otobüsüne bombalı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 6 futbolcu yaralandı.
Brezilya Copa do Nordeste'de Sport Recife ile Fortaleza arasında oynanan ve 1-1 berabere biten maç sonrası Fortaleza takım otobüsüne bombalı saldırı gerçekleşti.
OTOBÜSE BOMBA ATTILAR
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, saldırıda taraftarların takım otobüsüne taş ve bomba attığı, ayrıca 6 oyuncunun da hastanelik olduğu kaydedildi.
6 FUTBOLCU YARALANDI
Fortaleza takımında yararlanan futbolcuların Titi, Britez, Joao Ricardo, Sasha, Dudu ve Escobar olduğu ortaya çıkarken, kulübün CEO'su Marcelo Paz, başkan Alex Santiago ve yönetim kurulu üyeleri sporculara hastaneye kadar eşlik etti. Takımın geri kalan oyuncuları ise otele döndü.
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