Takım ligden çekildi! Son hafta derbi heyecanı
Türkiye yüzyılın en büyük felaketini yaşadı. Halen enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremden etkilenen spor kulüpleri ise mücadele ettikleri liglerden çekilme kararı aldı. TFF, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın Süper Lig'den çekilmesi kararını onadı. Böylece fikstürlerde de bir değişiklik oldu.
Türkiye 6 Şubat 2023'te 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem ile sarsındı. Binlerce insanımız depremle birlikte yaşamını yitirdi. Halen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Süper Lig'de bulunan Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. İki takım gelecek sezon yine Süper Lig'de yer alabilecek. Takımların çekilmesiyle birlikte fikstürde de bir değişiklik oldu.
Fanatik'te yer alan haberde dört büyüklerin hükmen maçlardan alacağı puanlar ve derbilerin oynanacağı tarihlerle ilgili bilgiler yer aldı.
Süper Lig'in dört büyük takımının üçü ligin ikinci devresinde henüz Gaziantep FK ve Hatayspor ile karşı karşıya gelmedi. Dolayısıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu maçlardan 6'şar puan alacak. Trabzonspor ise Hatayspor ile iki maçını da oynadı, Gaziantep FK ile ikinci devrede karşı karşıya gelmedi. Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçından hükmen galibiyet nedeniyle 3 puan alacak.
Lig derbiyle tamamlanacak
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi ile kapatacak. Galatasaray'ın Süper Lig'deki son maçı Hatayspor'a, Fenerbahçe'nin son maçı ise Gaziantep FK'ya karşıydı.
Hatayspor ile Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından ezeli rakipler, ligin son maçında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
DÖRT BÜYÜKLERİN HÜKMEN GALİP GELECEĞİ MAÇLAR
Galatasaray
Gaziantep FK - Galatasaray
Atakaş Hatayspor - Galatasaray
Fenerbahçe
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Beşiktaş
Beşiktaş - Gaziantep FK
Beşiktaş - Atakaş Hatayspor
Trabzonspor
Gaziantep FK - Trabzonspor