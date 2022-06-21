Takım harcama limitleri ne kadar? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor harcama limitleri 2022-2023:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini açıkladı.

Kurul; yüzde 40 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 545 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş'a 960 ve Trabzonspor'a 879 milyon lira harcama limiti verdi. 2022-2023 sezonunda en düşük limite sahip olan takım ise 161.020.854 TL ile Fatih Karagümrük oldu.

Süper Lig'de takım harcama limitleri ne kadar?

Trabzonspor: 879.158.943 TL

Fenerbahçe: 1.378.878.458 TL

Konyaspor: 254.113.509 TL

Medipol Başakşehir FK: 278.914.589 TL

Alanyaspor: 247.818.713 TL

Beşiktaş: 960.805.023 TL

Fraport TAV Antalyaspor: 260.546.549 TL

Fatih Karagümrük: 161.020.854 TL

Adana Demirspor: 358.439.838 TL

Demir Grup Sivasspor: 290.205.190 TL

Kasımpaşa: 178.341.497 TL

Atakaş Hatayspor: 250.666.605 TL

Galatasaray: 1.545.820.482 TL

Yukatel Kayserispor: 190.855.678 TL

Gaziantep Futbol Kulübü: 374.977.812 TL

Giresunspor: 283.403.895 TL

MKE Ankaragücü: 261.372.640 TL

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 261.372.640 TL

İstanbulspor: 261.372.640 TL