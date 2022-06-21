Takım harcama limitleri ne kadar? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor harcama limitleri 2022-2023:
Galatasaray harcama limiti ne kadar? Fenerbahçe harcama limiti ne kadar? Beşiktaş harcama limiti ne kadar? Trabzonspor harcama limiti ne kadar? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini açıkladı.
Kurul; yüzde 40 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 545 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş'a 960 ve Trabzonspor'a 879 milyon lira harcama limiti verdi. 2022-2023 sezonunda en düşük limite sahip olan takım ise 161.020.854 TL ile Fatih Karagümrük oldu.
Süper Lig'de takım harcama limitleri ne kadar?
Trabzonspor: 879.158.943 TL
Fenerbahçe: 1.378.878.458 TL
Konyaspor: 254.113.509 TL
Medipol Başakşehir FK: 278.914.589 TL
Alanyaspor: 247.818.713 TL
Beşiktaş: 960.805.023 TL
Fraport TAV Antalyaspor: 260.546.549 TL
Fatih Karagümrük: 161.020.854 TL
Adana Demirspor: 358.439.838 TL
Demir Grup Sivasspor: 290.205.190 TL
Kasımpaşa: 178.341.497 TL
Atakaş Hatayspor: 250.666.605 TL
Galatasaray: 1.545.820.482 TL
Yukatel Kayserispor: 190.855.678 TL
Gaziantep Futbol Kulübü: 374.977.812 TL
Giresunspor: 283.403.895 TL
MKE Ankaragücü: 261.372.640 TL
Bereket Sigorta Ümraniyespor: 261.372.640 TL
İstanbulspor: 261.372.640 TL