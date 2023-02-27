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Gündem 'Take-off 10' programı başlatıldı! THY'den müjde
Gündem

'Take-off 10' programı başlatıldı! THY'den müjde

THY, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzede üniversite öğrencileri için yarım zamanlı iş imkanı sunan "Take-off 10" programı başlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 19:26:00 -
'Take-off 10' programı başlatıldı! THY'den müjde

Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzede üniversite öğrencileri için yarım zamanlı iş imkanı sunan "Take-off 10" programı başlattı.

THY açıklamasında, yarım zamanlı çalışma programına 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında depremden etkilenen illerdeki üniversite öğrencileriyle bu illerin dışında okuyup 1. derece yakını afetzede olarak kabul edilen üniversite öğrencilerinin başvurabileceği bildirildi.

Şartları taşıyan üniversite öğrencileri, "yenibiris.com" adresinden 13 Mart'a kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yabancı dil sınavı ve mülakatlarda başarılı olan üniversite öğrencileri, THY'nin Anadolu'daki ofislerinde haftada 30 saati aşmamak üzere yarım zamanlı olarak işe başlatılacak.

Açıklamada, "Ülkemiz tarihinin en üzücü afetlerinden birini yaşadığımız bu günlerde her bir vatandaşımızın acısını ve milli bayrak taşıyıcı havayolu olmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Bu zor günlerde depremden etkilenen öğrenci arkadaşlarımız Take-Off 101 (Anadolu Part-Time) ilanımıza başvuru yapabilir, bir dünya markası olan THY ailesinin değerli bir parçası olabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
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Afetzede öğrenciler, ayrıntılı bilgilere THY'nin kariyer internet sitesinden de ulaşabilecek.

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